Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative.

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