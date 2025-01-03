РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative.
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