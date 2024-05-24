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Во Владивостоке подростки сняли на камеру избиение сверстника

Во Владивостоке подростки сняли на камеру избиение сверстника

12 мая 2024 года во Владивостоке произошел конфликт между 13-летним и 11-летним подростками. В результате последний получил телесные повреждения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Приморского края.

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