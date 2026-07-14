Оказалось, что Саудовскую Аравию к ударам по хуситам подтолкнул Трамп Как выясняется президент США Дональд Трамп выразил поддержку наследному принцу Саудовской Аравии Мо.
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Оказалось, что Саудовскую Аравию к ударам по хуситам подтолкнул Трамп Как выясняется президент США Дональд Трамп выразил поддержку наследному принцу Саудовской Аравии Мо.
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