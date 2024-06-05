К 2030 году в Крыму построят 24 новых очистных сооружений

Строительство трех экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах позволит в следующем году обеспечить 100% обработки ТКО и снизить в два раза объем отходов, направляемых на полигоны для размещения.
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