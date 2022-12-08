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Кадыров пообещал, что чеченские военные, участвующие в СВО, скоро разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг

Кадыров пообещал, что чеченские военные, участвующие в СВО, скоро разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что военные из республики, участвующие в специальной военной операции (СВО), разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг.

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