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В России оценили замену Сырского на Драпатого словами «шило на мыло»

В России оценили замену Сырского на Драпатого словами «шило на мыло»

Reuters Марочко назвал назначение Драпатого главкомом ВСУ заменой «шило на мыло» Алена Зиновьева Президент Украины Владимир Зеленский поменял «шило на мыло», назначив на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.

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