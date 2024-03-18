IT-эксперт Мокеев рассказал, что большинство смартфонов начинают перегреваться через два года эксплуатации

Эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что через два-три года эксплуатации большинство смартфонов начинают перегреваться.
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