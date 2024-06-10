Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мы очень сопереживаем премьеру Дании

Мы очень сопереживаем премьеру Дании

А за что в Копенгагене наваляли премьеру Дании, вы уже выяснили? У нас за городом был жуткий дождь, вырубили электричество, и мы целый день сидели без новостей, без телефона и без света.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;А тут понаберут по объявлениям, порядочному поляку рукой пошевелить нельзя. Черт знает что. Смотришь на них, и душа болит.&quot;    Автор прав, душа болит за нашу Россиию, которой приходится воевать с этими психопатами.
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9 час.
Геннадий
👍‼️
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6 час.
Eduard
Молодцы,Европа особенно те у власти давнр уголовники сидят!
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6 час.

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