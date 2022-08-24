В Хабаровском крае полицейские уничтожили 5900 кустов конопли

В рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2022», направленной на выявление и ликвидацию незаконных посевов и дикорастущих очагов произрастания запрещенных наркосодержащих растений, на выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, уничтожены очаги конопли.