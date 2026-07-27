Супруги погибли при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Еще двое находятся в тяжелом состоянииВ результате ночной воздушной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону погибла супружеская пара.
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