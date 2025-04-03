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Царьград

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Глава Карелии срочно прервал поездку из-за пожара на судозаводе в Петрозаводске

Глава Карелии срочно прервал поездку из-за пожара на судозаводе в Петрозаводске

Глава Карелии вынужден был прервать рабочую поездку из-за чрезвычайной ситуации — пожара, вспыхнувшего на Онежском судостроительном заводе.

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