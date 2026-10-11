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Царьград

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Пожар на балконе многоэтажки в Волгодонске: на месте работают расчёты МЧС

Пожар на балконе многоэтажки в Волгодонске: на месте работают расчёты МЧС

Вечером 11 октября на улице Маршала Кошевого в Волгодонске загорелся балкон многоквартирного дома, на место прибыли пожарные расчёты.

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