Лавочку прикроют: ответ России на санкции ЕС затронет поставки титана и урана

Евросоюз намерен утвердить 22-й пакет санкций против российского военно-промышленного комплекса. Ограничения должны затруднить поставки европейских станков и компонентов оборонным предприятиям России через третьи страны.
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Свежие комментарии
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Может вместе с ограничением поставок титана и урана, ограничить и поставки удобрений? Батько думаю согласится. Это долбанет по ЕС много сильнее чем редкозёмы.....
Так за чем же дело стало!
Инеесно, чем заняты российские ученые и разработчини в области электроники, если за почти пятилетия войны, так и не смогли обеспечить российский ВПК чипами для вооружения собственного производства
Европолитики , ипанутые на русофобии , рубят сук на котором сидят.
У российского производителя повышается мотивация к производству подсанкционных изделий на российской территории
.............одним из ответов России может быть ограничение экспорта титана, никеля и обогащенного урана. Сокращение поставок титана может осложнить соблюдение производственных графиков авиастроительной компании Airbus. Закупка альтернативного сырья в США и Азии, согласно изложенному прогнозу, способна увеличить стоимость выпуска самолетов....................Россия может, но будет ли?, вот в чём вопрос!
я рад