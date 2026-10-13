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Пятый канал

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Лавочку прикроют: ответ России на санкции ЕС затронет поставки титана и урана

Лавочку прикроют: ответ России на санкции ЕС затронет поставки титана и урана

Евросоюз намерен утвердить 22-й пакет санкций против российского военно-промышленного комплекса. Ограничения должны затруднить поставки европейских станков и компонентов оборонным предприятиям России через третьи страны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

Инеесно, чем заняты российские ученые и разработчини в области электроники, если за почти пятилетия войны, так и не смогли обеспечить российский ВПК чипами для вооружения собственного производства

Профиль пользователя Аршак Меликджанян
Аршак Меликджанян

.............одним из ответов России может быть ограничение экспорта титана, никеля и обогащенного урана. Сокращение поставок титана может осложнить соблюдение производственных графиков авиастроительной компании Airbus. Закупка альтернативного сырья в США и Азии, согласно изложенному прогнозу, способна увеличить стоимость выпуска самолетов....................Россия может, но будет ли?, вот в чём вопрос!