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Турция и оружие. «Русский охотничий журнал», №8 август 2026

Турция и оружие. «Русский охотничий журнал», №8 август 2026

Меня удивили турецкие производители – на IWA-2019, последней IWA доковидного времени. Футуристичность пёрла буквально отовсюду – начиная с двуствольных помповиков и заканчивая двустволками с электроспуском и барабанными самозарядными ружьями.

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