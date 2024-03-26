Ведущая «Первого канала» Ирада Зейналова будет работать на НТВ

Бывшая ведущая программы «Воскресное время» Ирада Зейналова перешла на работу в НТВ, сообщает RNS.Журналистка сообщила, что уже покинула Первый канал и две недели работает на НТВ, где у нее будет свой проект.
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