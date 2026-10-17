Новые ботинки выглядят отлично, пока не приходится проходить в них первые пару сотен метров. Потом выясняется, что пальцам тесно, а пятка натирает так, будто обувь решили проверить на прочность вместе с владельцем.
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