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Клаксон

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LADA Vesta получила больше оснащения

LADA Vesta получила больше оснащения

АвтоВАЗ возобновляет выпуск LADA Vesta с двухцветной окраской кузова, а также расширит список комплектаций этого популярного семейства.

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ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ -  ТАКИ.   АвтоВАЗ  установил  легендарные  цены  на  жестяную  &quot;Баночку&quot;:    &quot; В список оснащения этой версии, а также в комплектацию Enjoy дополнительно включена камера заднего вида. В комплектации Life расширен функционал аудиосистемы – она дополнена микрофоном с функцией hands-free. Рекомендованная розничная цена на LADA Vesta в комплектации Life составит от 1 500 900 рублей, Enjoy – от 1 560 900, а Techno – от 1 702 900. При этом рекомендованная розничная цена базовой версии автомобиля остается без изменений с момента старта продаж в мае 2023 года и составляет 1 239 900 рублей&quot;.   Камера  заднего  вида -  это  хорошо.
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