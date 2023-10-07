LADA Vesta получила больше оснащения

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Виталий Тарасов

ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. АвтоВАЗ установил легендарные цены на жестяную "Баночку": " В список оснащения этой версии, а также в комплектацию Enjoy дополнительно включена камера заднего вида. В комплектации Life расширен функционал аудиосистемы – она дополнена микрофоном с функцией hands-free. Рекомендованная розничная цена на LADA Vesta в комплектации Life составит от 1 500 900 рублей, Enjoy – от 1 560 900, а Techno – от 1 702 900. При этом рекомендованная розничная цена базовой версии автомобиля остается без изменений с момента старта продаж в мае 2023 года и составляет 1 239 900 рублей". Камера заднего вида - это хорошо.