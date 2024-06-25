У Трампа есть план перекрыть военную помощь Киеву за отказ от переговоров – СМИ

Штаб экс-президента США Дональда Трампа разработал свой план урегулирования конфликта на Украине. Советники предложили прекратить поставки оружия Киеву, если тот не сядет за стол переговоров с Москвой, передает Reuters.
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