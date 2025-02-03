Взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, если у потерпевшего в ДТП водителя есть полис ОСАГО, то страховая сначала возместит ущерб, а потом взыскивает эти средства с виновника аварии без такого полиса.
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