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Повышающие коэффициенты при оплате водоснабжения могут запретить

Повышающие коэффициенты при оплате водоснабжения могут запретить

Депутаты Госдумы от парламентской партии "Справедливая Россия – За правду" представят законопроект, согласно которому предлагается исключить повышающие коэффициенты при расчёте стоимости жилищно-коммунальных услуг.

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