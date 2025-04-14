Повышающие коэффициенты при оплате водоснабжения могут запретить

Депутаты Госдумы от парламентской партии "Справедливая Россия – За правду" представят законопроект, согласно которому предлагается исключить повышающие коэффициенты при расчёте стоимости жилищно-коммунальных услуг.
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