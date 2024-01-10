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В святочную неделю уральцы ходят к гадалкам и прорицателям

В святочную неделю уральцы ходят к гадалкам и прорицателям

В Екатеринбурге в рождественскую святочную неделю традиционно повышается спрос на услуги гадалок. Как пояснили «Новому Дню» в одной из фирм, занимающихся предоставлением услуг по предсказанию будущего, ее сотрудники не придают святочной неделе какого-либо мистического значения, но у гадалок в этот период буквально нет отбоя от клиентов, желающих узнать свою судьбу.

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