Медведев раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группировкой

9 марта в своем telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал версию ряда западных СМИ о том, что подорвать "Северные потоки" могли некоторые проукраински настроенные граждане Украины или России.
9 марта в своем telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал версию ряда западных СМИ о том, что подорвать "Северные потоки" могли некоторые проукраински настроенные граждане Украины или России.
Свежие комментарии