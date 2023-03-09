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Медведев раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группировкой

Медведев раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группировкой

9 марта в своем telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал версию ряда западных СМИ о том, что подорвать "Северные потоки" могли некоторые проукраински настроенные граждане Украины или России.

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