Уролог Лисикян заявил о появлении камней в почках из-за жары

Врач-уролог раскрыл, чем опасная жара для почек.Жара может грозить не только тепловыми ударами, но и образованием камней в почках – заявил врач-уролог Артем Лисикян из центра хирургии и кардиодиагностики.
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