Есть такое дело

Шеф-повар ресторана Kuznya House и «Kuznya Кафе» на Новой Голландии Руслан Закиров рассказывает о лучших ресторанах Санкт-ПетербургаКаждый год уже более 10 лет мы приезжаем на Петербургский экономический форум, который собирает весь цвет российской и мировой экономики, и каждый год мне и моим коллегам наши партнеры и друзья задают много вопросов про то, где и как остановиться, куда сходит позавтракать и поужинать, если все занято, что посмотреть в театрах и музеях, и, наконец, где и как просто красиво погулять.