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НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Вегаса», «Сент-Луис» примет «Сиэтл», «Чикаго» сыграет с «Каролиной»

«Сент-Луис» встретится с «Сиэтлом», «Чикаго» примет «Каролину», «Калгари» будет противостоять «Аризоне».

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