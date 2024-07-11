Автор хита «Город» Павел Кашин лишился всех своих песен

Павел Кашин, известный автор песен «Город» и «Гномики», стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой он потерял права на все свои музыкальные произведения, созданные за 30 лет творческой деятельности.
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