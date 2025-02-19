Названы районы на границе с ЦАО Москвы с доступными ценами в новостройках

Наиболее доступные цены на квартиры и апартаменты в новостройках районов, расположенных на границе с Центральным административным округом Москвы, наблюдаются в Нижегородском, Соколиной Горе, Алексеевском, Южнопортовом и Лефортово, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 19 февраля.