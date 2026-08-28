Безруков: Московский губернский театр интегрируется в МХАТ имени Горького

Московский губернский театр (МГТ) постепенно интегрируется в МХАТ имени Максима Горького. Об этом 28 августа сообщил художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков.
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