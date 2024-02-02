Skate появится в Steam, консольное тестирование состоится в 2024 году Официальный а...

Skate появится в Steam, консольное тестирование состоится в 2024 годуОфициальный аккаунт Skate в Твиттере/Х сообщает о некоторых новостях, которые поступят в следующий период: ожидается, что игра будет доступна на ПК в Steam в ближайшие месяцы, а тесты на консолях ожидаются в 2024 году.