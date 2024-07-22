Дахлалла: свыше 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в повышенной готовности

Альянс ввел самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны Более 500 тысяч военнослужащих альянса НАТО в данный момент находятся в состоянии повышенной готовности, сообщила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.
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