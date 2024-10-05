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Как бы не так! – еврей из Бруклина не позволил еврею из Ялты принижать Россию

Как бы не так! – еврей из Бруклина не позволил еврею из Ялты принижать Россию

Политнавигатор Именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган (частенько мелькавший ранее в качестве эксперта на российском ТВ) считает, что Россия слаба, может проиграть Украине, и тогда ее власть падет.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Дебил  Zxc321 Шаинский, не может осознать, что он дебил. потому что жид. а не еврей.Еврей это национальность, а жид это черта,суть натуры.
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3 час.
Алексей Тан
Жид (JDE)... это представитель иудейской веры... А ЕВРЕЙ... это принадлежность к &quot;стае&quot;... нет такой нации как евреи.... как и украинЧи... (негр-еврей... смешно, Русский -еврей.... МЕРЗОСТЬ.)
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1 час.
Игорь Максаков
На Охотном ряду даже урны это они)))
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12 мин.

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