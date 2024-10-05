Как бы не так! – еврей из Бруклина не позволил еврею из Ялты принижать Россию

Александр Ляшенко Дебил Zxc321 Шаинский, не может осознать, что он дебил. потому что жид. а не еврей.Еврей это национальность, а жид это черта,суть натуры.

Алексей Тан Жид (JDE)... это представитель иудейской веры... А ЕВРЕЙ... это принадлежность к "стае"... нет такой нации как евреи.... как и украинЧи... (негр-еврей... смешно, Русский -еврей.... МЕРЗОСТЬ.)