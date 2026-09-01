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Совершенно новый Mitsubishi Pajero: опубликован последний тизер перед премьерой

Совершенно новый Mitsubishi Pajero: опубликован последний тизер перед премьерой

Возрожденный Pajero получит полный привод S-AWC и фирменный блок дополнительных приборов Triple Multi Meter Mitsubishi опубликовала финальный тизер внедорожника Pajero пятого поколения за считанные часы до мировой премьеры — она состоится завтра, 2 сентября.

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