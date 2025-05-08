БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В тылу точечно убивают лучших спецов ВПК. "Оглушительный список" открыт задолго до СВО. Это стало "национальной катастрофой"

В тылу точечно убивают лучших спецов ВПК. "Оглушительный список" открыт задолго до СВО. Это стало "национальной катастрофой"

Их деятельность и маршруты почти никому не были известны. И это порождает массу вопросов, главный из которых – как противостоять целенаправленной кампании по уничтожению ключевых фигур российской армии и ВПК.

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