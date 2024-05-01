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Новый сезон экскурсий по Восточному административному округу открывается в Москве

Новый сезон экскурсий по Восточному административному округу открывается в Москве

Экскурсионный проект "Открывай ВАО" в мае начнет новый сезон. К трём уже освоенным маршрутам - по районам Гольяново, Сокольники и Измайлово - будут добавлены новые, по районам Соколиная Гора и Ивановское.

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