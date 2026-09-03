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Самообучение на лету: опубликован обзор Test-Time Intelligence для ИИ

Самообучение на лету: опубликован обзор Test-Time Intelligence для ИИ

На сервере препринтов arXiv опубликована обзорная статья, посвященная новому направлению в развитии искусственного интеллекта — самообучению систем в процессе работы.

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