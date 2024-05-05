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Несекретные материалы

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Uniper пытается отсудить у Газпрома $15 млрд

Uniper пытается отсудить у Газпрома $15 млрд

Немецкий государственный концерн Uniper требует от российского Газпрома свыше $15 млрд (14 млрд евро) в качестве компенсации за якобы убытки, которые понес энергогигант ФРГ из-за «нарушения» Москвой газовых контрактов.

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