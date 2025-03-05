Артиллерист поблагодарил депутата Алексея Вихарева за присланный квадрокоптер

У уральских артиллеристов, которые сейчас находятся в зоне СВО, появился еще один дорогостоящий квадрокоптер Mavic, который им прислал вместе с другим оборудованием депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии