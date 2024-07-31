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  • Татьяна Кибишева
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У подельника генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin DB9 Coupe

У подельника генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin DB9 Coupe

Aston Martin DB9 Coupe. Обложка © Wikipedia / Martin Hidinger При изучении фигуры совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который проходит по делу о коррупции бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, у него обнаружили премиальную машину Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска.

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