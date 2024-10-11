Воронежская область снова стала мишенью для украинских националистов: глава региона попросил у местных жителей сохранять спокойствие и сообщил, что силы ПВО готовы отразить атакуВоронежская область снова стала мишенью для украинских националистов.
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