Гормональные колебания изменяют структуру мозга: новое исследование

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB), показало, что естественные колебания гормонов во время эстрального цикла у мышей резко изменяют структуру их нейронов и активность в гиппокампе.
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