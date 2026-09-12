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Врач раскрыл секрет подушки, которая снимает боль в шее

Врач раскрыл секрет подушки, которая снимает боль в шее

Главная задача подушки — поддерживать шейный отдел в нейтральном положении, чтобы позвоночник оставался ровным, а мышцы могли полноценно расслабиться Для обеспечения здорового сна лучше всего использовать подушку из вязкоэластичного пенополиуретана, сообщил News.

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