В Карелии вырастет плата за посещение природоохранных территорий

Произойдет это с 1 января 2025 года, сообщили в Дирекции особо охраняемых природных территорий. Плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения Карелии будет составлять 200 рублей, согласно постановлению правительства республики.
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