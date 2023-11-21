Итальянская поркетта с куриным паштетом, беконом и ароматными травами с запечённым картофелем и соусом жю-лие

Ингредиенты: Свинина шея, маринованная с фенхелем — 1200 гр Бекон сырокопчёный — 100 гр Конфитюр из чёрной смородины — 150 гр Соус сливочный жю-лие — 150 гр Лук красный — 100 гр Петрушка 30 гр, Розмарин 2 гр, Шалфей 5 гр Приправа для картофеля — 12 гр Масло сливочное — 20 гр Сухари панировочные — ….
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