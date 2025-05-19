Президент Финляндии Стубб пытался доказать Трампу: Россия – не великая держава

Стубб попытался убедить Дональда Трампа в том, что Россия – не великая держава.Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с Дональдом Трампом попытался убедить президента Америки в том, что Россия не является великой державой.
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