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Путин (в военной форме) в Курской области и освобождение Суджи

Путин (в военной форме) в Курской области и освобождение Суджи

Владимир Путин посетил Курскую область и провёл совещание на одном из пунктов управления группировкой наших войск.

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