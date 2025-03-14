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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин верит в гонку в РПЛ до последнего тура: «Даже «Зенит» играет не в лучший футбол. На этом фоне даже при неидеальной игре можно претендовать на чемпионство»

Бывший нападающий сборной России высказался в преддверии субботнего матча «Локомотив» – «Динамо». «Железнодорожники выглядят сейчас получше бело-голубых, но ненамного, поэтому фаворита матча трудно назвать.

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