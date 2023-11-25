МО РФ: российские войска отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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