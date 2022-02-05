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Исследователи назвали симптомы рака поджелудочной железы

Исследователи назвали симптомы рака поджелудочной железы

Быстрое насыщение во время еды может оказаться симптомом рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK.

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