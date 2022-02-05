Исследователи назвали симптомы рака поджелудочной железы

Быстрое насыщение во время еды может оказаться симптомом рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK.
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