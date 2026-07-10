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Домашний диктат, суды на миллионы и давние обиды: как Виктор Дробыш завоевал репутацию самого бескомпромиссного продюсера

Домашний диктат, суды на миллионы и давние обиды: как Виктор Дробыш завоевал репутацию самого бескомпромиссного продюсера

Виктор Дробыш уже более двадцати лет остается одной из самых влиятельных и одновременно резких фигур в отечественном шоу-бизнесе.

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