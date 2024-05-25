Ксения Собчак встретилась с Викторией Бони на Каннском кинофестивале

Каннский кинофестиваль стал местом встречи двух известных женщин - Ксении Собчак и Виктории Боне. Журналистка и телеведущая рассказала своим подписчикам о том, как она случайно столкнулась с моделью в туалете.
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